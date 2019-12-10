Гончарук ждет результатов от запуска новой таможенной службы уже в этом году

Премьер попросил главу ведомства принимать жесткие кадровые вопросы.

Гончарук ждет результатов от запуска новой таможенной службы уже в этом году
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает результатов от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году. Он призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова принимать жесткие кадровые решения. Об этом премьер сказал на сегодняшней конференции в честь запуска новой таможенной службы, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам очень важен результат. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, а бизнесу - равных правил игры. Я обращаюсь к вам с просьбой, если хотите - с распоряжением, приказом: сделайте все возможное от вас, чтобы результат мы почувствовали уже в этом году", - сказал Гончарук.

Премьер напомнил, что Нефьодов уже уволил более 500 прежних руководителей таможен.

"Я очень жестко просил бы Максима Евгеньевича, руководителя новой таможни, принимать жесткие кадровые решения. В новом органе коррупционеров, которые не толерируют реформы, не должно быть", - подчеркнул премьер.

Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

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