Умер бывший мэр Москвы Лужков

Он скончался на 84-году жизни.

Умер бывший мэр Москвы Лужков

В Германии в больнице Мюнхена скончался 83-летний бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По предварительным данным, смерть наступила во время операции на сердце.

Смерть Лужкова в Twitter подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", - написал он.

Юрий Лужков занимал пост мэра роSSийской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год. Был уволен "в связи с утратой доверия Президента РоSSии Д. А. Медведева".

За время политической карьеры являлся членом трех партий - КПСС, "Отечество" и "Единая РоSSия". После отставки стал деканом факультета МГУ.

В январе 2011 власти Латвии заявил, что бывший мэр просил у них вид на жительство, но ему отказали из-за включения его в список нежелательных лиц.

Напомним, в 2016 году роSSийские СМИ уже сообщали о клинической смерти Лужкова. Тогда, по версии медиа, он упал в обморок в библиотеке МГУ.



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