В США согласовали выделение $300 миллионов военной помощи Украине на 2020 год

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.

В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, в частности в него заложено выделение 300 миллионов долларов на украинскую армию. Об этом пишет The New York Times.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение $300 миллионов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", - сказано в сообщении.

Кроме того, Конгресс США заложил в военный бюджет на слудующий год введение санкций относительно энергетики РФ . Ограничения будут введены в связи со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Также отмечалось необходимости запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военные отношения с РФ .

Ожидается, что оборонный бюджет будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США .

Напомним, 7 декабря сообщалось, что за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов и более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Ранее Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.