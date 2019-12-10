В США согласовали выделение $300 миллионов военной помощи Украине на 2020 год

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.

В США согласовали выделение $300 миллионов военной помощи Украине на 2020 год
Фото: Wiki

В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, в частности в него заложено выделение 300 миллионов долларов на украинскую армию. Об этом пишет The New York Times.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение $300 миллионов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", - сказано в сообщении.

Кроме того, Конгресс США заложил в военный бюджет на слудующий год введение санкций относительно энергетики РФ. Ограничения будут введены в связи со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Также отмечалось необходимости запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военные отношения с РФ.

Ожидается, что оборонный бюджет будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов и более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Ранее Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Заморозка военной помощи Украине стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который пытался добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.



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