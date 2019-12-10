В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Также запрещается военное сотрудничество с Россией.

В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
Фото: pikabu.ru

В оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против роSSийских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в документе комитета по вооруженным делам сената.

Так, предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания РоSSии" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Также в документе есть пункт о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 как ответная мера на покупку Анкарой роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Стратегия национальной обороны признает, что мы находимся в серьезной конкуренции с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки", — говорится в документе.

Также оборонным бюджетом США запрещается военное сотрудничество с Россией. Помимо этого, там есть пункт о возобновлении финансирования Украины в размере $300 млн долларов.

Этот документ должны принять до 2020 года, пока он согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.

Информацию о введении санкций против второго "Северного потока" подтвердил сенатор Тед Круз.

Including my legislation with @SenatorShaheen in the #NDAA highlights the bipartisan, bicameral consensus in Congress and throughout the government that the US must stop Russia's Nord Stream 2.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 10, 2019

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который РоSSия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.

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