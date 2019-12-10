США отреагировали на новое соглашение Украины и МВФ

Выделенный транш может сыграть важную роль в экономике государства.

США отреагировали на новое соглашение Украины и МВФ
Фото: publika.md

США поздравили Украину с заключением нового соглашения с Международным валютным фондом. Ожидается, что выделенные средства сыграют важную роль в украинской экономике. Соответствующий текст был размещен в Twitter Посольства США в Киеве.

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны", - говорится в обращении.

Напомним, что речь идет о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом. Предыдущая программа МВФ для Украины была принята в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

Новую программу кредитования положительно оценили в Европейском Союзе. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас счел подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
В Париже провели митинг в поддержку УкраиныВ Париже провели митинг в поддержку Украины
Евросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФЕвросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФ
Порошенко: вече на Майдане собирается в поддержку Украины, а не в знак протестаПорошенко: вече на Майдане собирается в поддержку Украины, а не в знак протеста
РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - СШАРоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США
У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США, - замминистра обороныУ Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США, - замминистра обороны
Зеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛОЗеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛО
Погибший в 2016 году комбат Андрей Жук получил звание героя УкраиныПогибший в 2016 году комбат Андрей Жук получил звание героя Украины
В РоSSии отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с ДонбассомВ РоSSии отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
Зеленский стал первым президентом Украины на обложке Time
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Последние новости
Подгружаем последние новости