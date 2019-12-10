Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках Путина

"Я говорил, что никакого радикализма нет, а у роSSийской стороны были аргументы".

Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках Путина
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках президента Владимира Путина.

"У нас страна демократичная. Ну акции, и акции. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли [проход по Банковой улице перед Офисом президента]. Просто, правда, невозможно работать, - они там кричат, гудят. Скажу откровенно, например, сегодня я говорил о том, что никакого радикализма нет, у нас все нормально, нормальные люди, и это не аргумент, ведь никто никому ничем не угрожает. А у роSSийской стороны были аргументы, и они именно их приводили в деталях... Если хочется - пускай собираются. Но мне кажется, что такие акции - это только козырь и аргумент, которым сегодня пользовался президент РФ", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, для чего бывший президент Петр Порошенко собирает митинги, Зеленский назвал эти действия "большой ошибкой".

"Я думаю, что в целом это его большая-большая ошибка, его личности. Чего он хочет - знает только он, меня это не очень интересует. Мне жаль, что сегодня мы все с вами решаем проблему, которую он подписывал. Иначе, нам было бы намного проще. Я не хочу ничего сказать, ведь там были сложные условия, и возможно, не могли иначе. Не хочу никого критиковать. Я думаю, он ошибается и ничего хорошего из этого не будет", - сказал Зеленский.

Напомним, что после избрания президентом Владимира Зеленского проход на Банковую был открыт, и теперь там регулярно проходит митинги и пикеты. Накануне саммита "нормандской четверки" возле Офиса президента даже установили палатки.

Когда президентом был Петр Порошенко, на Банковой не разрешали собираться. В самом конце его каденции исключение было сделано для участников благодарственного митинга "Спасибо, Петр".

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