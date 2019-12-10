Зеленский анонсировал продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год

В него собираются внести формулу Штайнмайера.

Зеленский анонсировал продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продлит закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год.

"Нам легче сейчас продлить этот законопроект и потом внести формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать, а потом снова голосовать новый закон. Это более сложно", - сказал президент на брифинге для украинских журналистов после саммита "нормандской четверки".

Он пояснил, что существующий закон не нужно согласовывать в Трехсторонней контактной группе, где "нам могут выкручивать руки".

"А этот закон уже есть, его продлим. Но он временный", - сказал Зеленский.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников

Напомним, что в коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

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