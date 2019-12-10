Зеленский анонсировал продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продлит закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год.

"Нам легче сейчас продлить этот законопроект и потом внести формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать, а потом снова голосовать новый закон. Это более сложно", - сказал президент на брифинге для украинских журналистов после саммита "нормандской четверки".

Он пояснил, что существующий закон не нужно согласовывать в Трехсторонней контактной группе, где "нам могут выкручивать руки".

"А этот закон уже есть, его продлим. Но он временный", - сказал Зеленский.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников

Напомним, что в коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.