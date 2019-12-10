Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса

Предусматривается изменение Конституции.

Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.

Об этом свидетельствует коммюнике "нормандской четверки", принятое по результатам парижского саммита.

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - сказано в документе.

Закон об особом статусе будет согласовываться в трехсторонней контактной группе и в формате "нормандской четверки".

В Комплексе мер, на которое сослались лидеры "четверки", прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Президент РоSSии Владимир Путин прямо заявил, что Украина должна будет прописать "особый статус" в Конституции.

"Необходимо синхронизировать достижение перемирия с проведением политических реформ, предусмотренных минскими соглашениям. В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях", - сказал Путин на пресс-конференции после встречи.

Напомним, действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2018 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

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