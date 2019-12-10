Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Предусматривается изменение Конституции.
Президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.
Об этом свидетельствует коммюнике "нормандской четверки", принятое по результатам парижского саммита.
"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - сказано в документе.
Закон об особом статусе будет согласовываться в трехсторонней контактной группе и в формате "нормандской четверки".
В Комплексе мер, на которое сослались лидеры "четверки", прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Президент РоSSии Владимир Путин прямо заявил, что Украина должна будет прописать "особый статус" в Конституции.
"Необходимо синхронизировать достижение перемирия с проведением политических реформ, предусмотренных минскими соглашениям. В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях", - сказал Путин на пресс-конференции после встречи.
Напомним, действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.
В октябре 2018 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.