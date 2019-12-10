Подозреваемый в сепаратизме соратник Медведчука стал главой ОПЗЖ в Харькове

Кандидатуру Лесика предложил Медведчук. Все партийцы проголосовали "за".

Подозреваемый в сепаратизме соратник Медведчука стал главой ОПЗЖ в Харькове
Фото: Андрей Лесик/Facebook

Подозреваемый в сепаратизме глава Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрей Лесик возглавил Харьковскую городскую организацию "Оппоплатформы - За жизнь".

Партийное собрание состоялось в Харькове вечером в воскресенье, 9 декабря.

Kharkiv Today пишет, что на избрание главы городской ячейки в Харьков прилетели народные депутаты Вадим Рабинович и Виктор Медведчук.

"Кандидатуру Лесика предложил Медведчук. Все партийцы проголосовали "за", воздержавшихся и "против" не было", - отмечает издание.

Напомним, что в ноябре главой харьковской региональной организации ОПЗЖ тоже единогласно был избран бывший бывший глава Администрации Порошенко Игорь Райнин. Как сообщается, он на собрании 9 декабря отсутствовал.

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