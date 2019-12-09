"Мы аргументированно объяснили нашу позицию", - Витренко раскрыл детали переговоров

Решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения.

В ходе двусторонних переговоров Украины и РоSSии на полях "нормандского саммита" украинская сторона аргументировала свою позицию относительно необходимости выполнения Россией решений международных арбитражей относительно возмещения убытков по поставке роSSийского газа.

Об этом в кулуарах Елисейского дворца сообщил журналистам исполнительный директор компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент LB.ua.

"Мы аргументированно объяснили нашу позицию. В частности, о необходимости выполнения арбитражей. Есть действительно законное решение. И решение арбитражей является окончательным и обязательным для выполнения", - сказал он.

Витренко акцентировал на необходимости вести дальнейшие переговоры.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он.

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