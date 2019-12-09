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2019-12-09
"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с фюрером РФ
Глава МВД отметил, что никто не сдавал интересы Украины.
Фото: Макс Левин
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился впечатлениями после двусторонних переговоров украинской и роSSийской делегации.
Глава ведомства отметил, что никто не сдавал интересы Украины, передает корреспондент LB.ua.
"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет", - сказал Аваков.
По мнению министра МВД, "все идет правильно".
Напомним, в рамках саммита в нормандском формате в Париже состоялась первая личная встреча президентов Украины и РоSSии. Переговоры длились около часа.