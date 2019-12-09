"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с фюрером РФ

Глава МВД отметил, что никто не сдавал интересы Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился впечатлениями после двусторонних переговоров украинской и роSSийской делегации.

Глава ведомства отметил, что никто не сдавал интересы Украины, передает корреспондент LB.ua.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет", - сказал Аваков.

По мнению министра МВД , "все идет правильно".

Напомним, в рамках саммита в нормандском формате в Париже состоялась первая личная встреча президентов Украины и РоSSии. Переговоры длились около часа.