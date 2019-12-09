На нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленных до 31 декабря, - СМИ

Предполагается обмен в формате "всех на всех".

На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже достигнута предварительная договоренность провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской делегации.

Как сообщалось, встреча Путина и Зеленского завершилась вечером 9 декабря в Париже.

В ближайшее время лидеры стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и РоSSии дадут совместную пресс-конференцию.