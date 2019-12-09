Под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой"

Участники акции буду ждать результатов "нормандской встречи".

Под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой", участники которой собрались в связи со встречей лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Полиция Киева сообщает, что сейчас в мероприятии принимают участие около 800 человек.

"В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под Офисом президента дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГосЧС, кинологи, полиция диалога.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.

В ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщают, что участники акции не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов "нормандской встречи".

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