Польша поддерживает продолжение санкций против РоSSии

Санкции Европейского Союза против РоSSии следует продлить на следующие полгода.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике РоSSии, которые стали бы предпосылкой изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что РоSSия является стороной, которая прибегла к агрессии, и РоSSия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности", - сказал глава польского МИД на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.

Ранее против смягчения санкций ЕС в отношении РоSSии выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.