Польша поддерживает продолжение санкций против РоSSии

РоSSия должна выйти с Донбасса.

Польша поддерживает продолжение санкций против РоSSии
Фото: Rmf24

Санкции Европейского Союза против РоSSии следует продлить на следующие полгода.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике РоSSии, которые стали бы предпосылкой изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что РоSSия является стороной, которая прибегла к агрессии, и РоSSия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности", - сказал глава польского МИД на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.

Ранее против смягчения санкций ЕС в отношении РоSSии выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Напомним, Европейский Союз применил экономические санкции против РоSSии во второй половине 2014 года в ответ на агрессию РФ на востоке Украины. С тех пор эти ограничения продолжались на очередные полгода.

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