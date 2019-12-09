Лидеры "нормандской четверки" начали переговоры

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия) начали переговоры за круглым столом в Елисейском дворце.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поочередно встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РоSSии Владимиром Путиным. Встречи проходили в двустороннем режиме.

Напомним, что это первая встреча лидеров "нормандской четверки" за последние три года. Предыдущая состоялась еще в ноябре 2016 года.