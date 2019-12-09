Лидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец, начались двусторонние встречи

Перед саммитом Зеленский побеседует с Макроном и Меркель, после - с Путиным.

Лидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец на саммит.

Первой прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Автомобиль привез ее прямо под ступеньки дворца, где ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: скрин-шот видео

Следом приехал президент Украины Владимир Зеленский, а еще через несколько минут - президент РоSSии Владимир Путин. Он опоздал на саммит примерно на полчаса.

Фото: скрин-шот видео

Фото: скрин-шот видео

Как сообщает пресс-служба президента Украины, после этого Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу. Параллельно должна проходить встреча Меркель и Путина.

Потом Зеленский проведет переговоры с Меркель, а Путин - с Макроном.

Затем состоится саммит с совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров, а в конце Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу.

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