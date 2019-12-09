В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона

Памятник открыли возле бюста убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко.

В оккупированном Донецке состоялось торжественное открытие бюста роSSийского певца Иосифа Кобзона.

Новый памятник открыли возле бюста убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко, передает Радио Свобода.

Фото: фейсбук/Андрей Козенко

В мероприятии участвовали нынешний руководитель "ДНР" Денис Пушилин и депутат роSSийской Госдумы из аннексированного Крыма Андрей Козенко.

Кобзон родился на территории Украины в городе Часов Яр, позже жил в Днепропетровске. Умер 30 августа 2018 года в 80-летнем возрасте.

В 2014 году поддержал вторжение РоSSии на территорию Украины и создание в Донецке и Луганске марионеточных оккупационных администраций. В октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и выступил для боевиков группировки "ДНР", признанной в Украине террористической. Тогда он даже спел дуэтом с главарем группировки Александром Захарченко. После этого ему был запрещен въезд в Украину.

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