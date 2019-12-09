Зеленский проведет переговоры с Путиным до итоговой пресс-конференции "нормандской четверки"

Они буду беседовать сразу после круглого стола.

Зеленский проведет переговоры с Путиным до итоговой пресс-конференции "нормандской четверки"
Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский проведет тет-а-тет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после круглого стола "нормандской четверки" в Париже, пишет "Интерфакс-Украина".

После этого главы государств дадут общую пресс-конференцию. Информацию о таком расписании подтвердил пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков.

"Да, это так. До пресс-конференции", - заявил он.

Напомним, вначале украинский президент встретился с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Встреча продлилась около 50 минут. Макрон как принимающая сторона ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

После встречи с Макроном у Зеленского началась встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее о том, почему встреча "нормандской четверки" и двусторонние переговоры Путина и Зеленского, вероятнее всего, будут сфокусированы не на проблеме достижения мира, а на вопросах газа, читайте в материале "Нормандский саммит: не мир, а газ".



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