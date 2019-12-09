Украина готова к обсуждению газового вопроса на встрече "нормандской четверки"

Пожеланием украинской стороны является 10-летний контракт по транзиту роSSийского газа.

Украина готова к обсуждению газового вопроса на встрече "нормандской четверки"
Фото: dw.com

Украина готова к обсуждению газового вопроса на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, пожеланием украинской стороны является 10-летний контракт по транзиту роSSийского газа.

"В том числе по этой причине в составе делегации значатся министр энергетики Алексей Оржель и глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, - сообщил источник.

Собеседники LB.ua предположили, что после встречи Зеленского и Путина произойдет подписание некоего документа, фиксирующего позиции сторон. Как указывает источник, "условия Украины при этом не поменялись: это — полный возврат оккупированных территорий".

Напомним, РоSSия и Украина 28 ноября в Вене провели двусторонние газовые переговоры.

Во время встречи представители Украины и РоSSии обсудили возможность подписания договора по европейским правилам и договорились продолжать переговоры.

"Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - заявили в Минэнерго.

Подробнее о том, почему встреча "нормандской четверки" и двусторонние переговоры Путина и Зеленского, вероятнее всего, будут сфокусированы не на проблеме достижения мира, а на вопросах газа, читайте в материале "Нормандский саммит: не мир, а газ".



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