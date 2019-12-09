Зеленский провел переговоры с Меркель

Лидеры начинают собираться на переговоры в "нормандской формате".

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита "нормандской четверки".

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Встреча продлилась около 50 минут.

"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в «нормандской формате»", - сказано в сообщении пресс-службы.

После саммита планируется совместная пресс-конференция всех четырех лидеров. Также у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Напомним, что перед Меркель с Зеленским беседовал президент Франции Эмманюэль Макрон.