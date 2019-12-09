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2019-12-09
Зеленский провел переговоры с Меркель
Лидеры начинают собираться на переговоры в "нормандской формате".
Фото: пресс-служба президента
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита "нормандской четверки".
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Встреча продлилась около 50 минут.
"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в «нормандской формате»", - сказано в сообщении пресс-службы.
После саммита планируется совместная пресс-конференция всех четырех лидеров. Также у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с президентом РоSSии Владимиром Путиным.
Напомним, что перед Меркель с Зеленским беседовал президент Франции Эмманюэль Макрон.