Экс-директор Львовского БТЗ согласился на штраф за ложь в декларации

Тымкив признал вину по одному из подозрений.

Экс-директор Львовского БТЗ согласился на штраф за ложь в декларации

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива. Его обвиняют по ст.366-1 в декларировании недостоверное информации. Тымкив признал вину и заключил соглашение о признании вины.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Следствие установило, что Тымкив в декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о квартире в Вене стоимостью 381 тысячу евро. Также в декларациях не было сведений о компании с уставным капиталом 50 тысяч долларов, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой он является.

Согласно условиям сделки, Тымкив должен будет заплатить штраф в размере 3500 необлагаемых минимумов.

Напомним, что бывший директор ЛБТЗ также проходит одним из подозреваемых по делу о растрате госсредств при закупке военного имущества. Оно сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Его обвиняли в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены б/у двигатели, которые в 2008-2009 годах были проданы Министерством обороны как избыточное имущество. Выпуск этой модели двигателей было прекращено еще с 1990-х годов.

Сумма хищений оценивалась в 28,5 млн гривен.

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