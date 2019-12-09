С апреля этого года власти РФ получили 160 тыс. заявлений на роSSийское гражданство.

МВД РФ заявило, что с апреля 2019 года роSSийское гражданство получили 125 тысяч жителей ОРДЛО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр роSSийского министерства.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с апреля этого года в целом пункты приема документов получили более 160 тысяч заявлений на гражданство РФ .

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа роSSийские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС , Канада и США заявляли, что не будут признавать роSSийские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Замминистр по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи роSSийских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.