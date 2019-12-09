РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО

С апреля этого года власти РФ получили 160 тыс. заявлений на роSSийское гражданство.

РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО
Фото: oadam.livejournal.com

МВД РФ заявило, что с апреля 2019 года роSSийское гражданство получили 125 тысяч жителей ОРДЛО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр роSSийского министерства.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с апреля этого года в целом пункты приема документов получили более 160 тысяч заявлений на гражданство РФ.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа роSSийские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС, Канада и США заявляли, что не будут признавать роSSийские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Замминистр по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи роSSийских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.

3 октября Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Эти рекомендации позволят идентифицировать роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

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