Названы лидеры антирейтинга за сексизм в политике и СМИ

Среди них - президент Владимир Зеленский и нардеп Максим Бужанский.

В Украине определили лидеров антирейтинга "Це яйце" за сексистские высказывания политиков и в материалах СМИ . В номинации "Сексистские высказывания" "победу" получили сразу четыре политика, среди которых - президент Владимир Зеленский, сообщили на сайте "Повага - кампания против сексизма".

Отличие "Це яйце" Зеленский получил за дискриминационное высказывание относительно женщин на выступлении во время кампуса стартапов Station F во Франции. Тогда президент назвал украинок одним из брендов страны.

Еще одним "победителем" стал бывший президент Федерации велоспорта Александр Башенко, который позволил себе сексистские высказывания в адрес велосипедистки Анны Соловей. Спортсменку также возмутило, что Федерация велоспорта поздравила с золотой медалью на Европейских играх не ее, а главу Киевской городской федерации велоспорта, который, по ее словам, не имел к победе никакого отношения.

Помимо этого, Башенко во время дачи комментария для телеканала СТБ обвинил корреспондентку во лжи и употреблении алкоголя и предложил ей поцеловаться.

Третьим победителем стал уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета Владислав Марченко, который в своих постах в соцсети осудил женщин, носящих откровенную одежду. Он заявил, что короткая юбка - это повод предложить женщине секс. В ответ на это украинские женщины организовали флешмоб #забулазапитатьумарченка.

Четвертым в этой номинации наградили нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который оскорбительно отозвался о журналистке "Нового времени".

В номинации "Сексистский материал" отмечены шоу "Почему так" на канале 112 Украина, где темой одного из эфиров была "Почему женщин при власти намного меньше, чем мужчин?". В ходе обсуждения был шквал сексистских комментариев. Отмечается, что ведущая Евгения Скорина никак не пыталась сбалансировать информацию и не сдерживала дискриминацию.

Также антиотличие получил сайт "Сегодня" за текст с названием "Нет парня - нет побед: Свитолина проиграла второй матч после разрыва с Монфисом" и за материал "Секс-машина": в красных трусах жена динамовца пашет как конь".

"Аудитория медиа и избиратели политиков больше не хотят потреблять информацию, зараженную лишними идеологичными контекстами или языком ненависти. Острая реакция аудитории на такие публикации или высказывания - лучшее доказательство", - заявила координаторка по гендерным вопросам камапнии "Повага", журналистка Ирина Славинская.