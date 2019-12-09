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2019-12-09
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
В состав украинской делегации, в частности, вошел Андрей Богдан и три его заместителя.
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента
Кроме Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в составе официальной делегации от Украины отправилось 13 политиков. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на комментарий замглавы ОП Кирилла Тимошенко.
В Париж от Украины прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Напомним, что Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что мсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель могут учавствовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина.