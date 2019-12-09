Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков

В состав украинской делегации, в частности, вошел Андрей Богдан и три его заместителя.

Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Кроме Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в составе официальной делегации от Украины отправилось 13 политиков. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на комментарий замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

В Париж от Украины прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, что Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что мсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель могут учавствовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина.

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