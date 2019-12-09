Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков

В состав украинской делегации, в частности, вошел Андрей Богдан и три его заместителя.

Кроме Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в составе официальной делегации от Украины отправилось 13 политиков. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на комментарий замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

В Париж от Украины прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, что Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что мсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель могут учавствовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина.