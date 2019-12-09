Экс-начальник следственного управления ГПУ Щербина вышел под залог

Сумма составила более 2 млн гривен.

Экс-начальник следственного управления ГПУ Щербина вышел под залог
Фото: НАБУ

Бывший начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина вышел из СИЗО под залог в 2,1 млн гривен. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Залог был внесен в пятницу 6 декабря", - сообщил он.

По словам источника, Щербина вышел в тот же день.

Напомним, 3 декабря НАБУ провело обыск у близкого соратника главы ГБР Романа Трубы Игоря Щербины после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.

Президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Щербину под стражу и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.

5 декабря ВАКС арестовал Щербину с правом залога в более чем два миллиона гривен.

6 декабря Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой залога в 576 300 гривен предпринимателя, которого следствие считает пособником бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

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