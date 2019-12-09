ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области

Спецслужбы снова угрожали украинским гражданам и шантажировали их.

ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области
Фото: belnovosti.by

СБУ зафиксировала очередной случай попытки вербовки украинских граждан спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Двое жителей поселка Меловое в Луганской области планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения госграницы их задержали пограничники ФСБ.

Они требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ. Во время допросов, традиционно для действий спецслужб РФ, к задержанным применяли психологическое и физическое давление.

Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить возможность контакта с родственниками, живущими на территории РФ.

От мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области.

По возвращению в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и подробно рассказали об обстоятельствах вербовки.

Отмечается, что в этом году в Луганской области обнаружено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

Согласно ст. 111 УК Украины, госизмена карается лишением свободы до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальной сотрудничества освобождает от уголовной ответственности.

Напомним, в конце ноября в Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины роSSийскими спецслужбами. Во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории Крыма, представители ФСБ заставили украинца согласится на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ.

Он должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничествеВ Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве
Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской областиГончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области
Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБЖитель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ
Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской областиОтдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в КрымуНасосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
В военной части во Львовской области обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грнВ военной части во Львовской области обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грн
ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ
Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд
Замглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем местеЗамглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем месте
В Ивано-Франковской области блокировали вывоз деталей боевых бронемашинВ Ивано-Франковской области блокировали вывоз деталей боевых бронемашин
Последние новости
Подгружаем последние новости