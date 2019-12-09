ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области

Спецслужбы снова угрожали украинским гражданам и шантажировали их.

СБУ зафиксировала очередной случай попытки вербовки украинских граждан спецслужбами РФ . Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Двое жителей поселка Меловое в Луганской области планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения госграницы их задержали пограничники ФСБ.

Они требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ . Во время допросов, традиционно для действий спецслужб РФ , к задержанным применяли психологическое и физическое давление.

Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить возможность контакта с родственниками, живущими на территории РФ .

От мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области.

По возвращению в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и подробно рассказали об обстоятельствах вербовки.

Отмечается, что в этом году в Луганской области обнаружено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ .

Согласно ст. 111 УК Украины, госизмена карается лишением свободы до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальной сотрудничества освобождает от уголовной ответственности.

Напомним, в конце ноября в Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины роSSийскими спецслужбами. Во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории Крыма, представители ФСБ заставили украинца согласится на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ .

Он должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.