Апелляционный суд Киева разрешил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Решение вынесено 9 декабря.

Апелляционный суд Киева разрешил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича
Степан Бандера
Фото: http://portal.lviv.ua

Апелляционный суд Киева в понедельник, 9 декабря, разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Мы выиграли в апелляционном суде", - написал он.

Напомним, 7 июля 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян.

Мэр мог ветировать решение Киевсовета, однако не стал этого делать.

В августе 2016 Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Крещатик" опубликовала соответствующее решение.

Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017.

Проспект Степана Бандеры
Проспект Степана Бандеры
Проспект Романа Шухевича
Проспект Романа Шухевича

25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина - в проспект Шухевича.

1 августа Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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