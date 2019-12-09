Полиция завела дело на Богдана по заявлению Кличко (документ)

Дело открыто по статье "самоуправство".

Полиция завела дело на Богдана по заявлению Кличко (документ)
Фото: yes-ukraine.org

Нацполиция открыла уголовное производство относительно главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило "Радио Свобода", со ссылкой на соответствующий документ.

Досудебное расследование поручено старшему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

Дело против Богдана открыто по статье 356 УКУ (Самоуправство).

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - сказано в сообщении.

Фото: radiosvoboda

Напомним, в начале июля глава Офиса президента Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

3 октября Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.

Президент Зеленский подтвердил намерение уволить главу КГГА, но при этом он пообещал, что Кличко узнает об этом первым.

Сейчас реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В конце сентября Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить.

2 октября ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Кличко по обращению депутатов Киевсовета. Депутаты подозревают мэра в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

1 ноября Виталий Кличко написал заявление в Нацполицию из-за "самоуправства" Богдана. Согласно заявлению, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция подсчитала число участников вече на МайданеПолиция подсчитала число участников вече на Майдане
Кличко расчистил место для назначения Бахматова своим замомКличко расчистил место для назначения Бахматова своим замом
РоSSия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольствоРоSSия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольство
Кличко прокомментировал назначение одноклассника Тищенко в Соломенскую РГАКличко прокомментировал назначение одноклассника Тищенко в Соломенскую РГА
Кличко пожаловался на сокращение бюджетаКличко пожаловался на сокращение бюджета
Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"
Кличко потроллил "государство в смартфоне" ЗеленскогоКличко потроллил "государство в смартфоне" Зеленского
Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына СоболеваПолиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева
Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в КиевеПолиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве
Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делуНет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу
Последние новости
Подгружаем последние новости