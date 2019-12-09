Беларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава Генштаба

Условием проведения маневров является то, что Беларусь и РоSSия должны быть союзниками.

?Беларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава Генштаба
Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев
Фото: nn.by

Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно формата военных учений.

Об этом он сообщил изданию "Наша Нiва".

При этом Белоконев подчеркнул, что в НАТО "должны осознавать, что Беларусь является союзником РоSSии".

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это РоSSия", - заявил глава Генштаба Беларуси, отвечая на вопрос, почему Сербия проводит учения и с Россией, и с НАТО, а Беларусь - только с Россией.

Как известно, сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой Беларусь присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы, но совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность участия страны в агрессии против Украины или Польши.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Минэнерго и директор "Нафтогаза" могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина, - замглавы ОПГлава Минэнерго и директор "Нафтогаза" могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина, - замглавы ОП
США и "Талибан" возобновили переговорыСША и "Талибан" возобновили переговоры
Лукашенко и фюрер РФ провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве"Лукашенко и фюрер РФ провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве"
Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевикамиЗеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками
Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФУкраина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ
Зеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на делеЗеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле
Лукашенко: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской РоSSии
Глава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должностиГлава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должности
Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости