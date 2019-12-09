Беларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава Генштаба
Условием проведения маневров является то, что Беларусь и РоSSия должны быть союзниками.
Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно формата военных учений.
Об этом он сообщил изданию "Наша Нiва".
При этом Белоконев подчеркнул, что в НАТО "должны осознавать, что Беларусь является союзником РоSSии".
"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это РоSSия", - заявил глава Генштаба Беларуси, отвечая на вопрос, почему Сербия проводит учения и с Россией, и с НАТО, а Беларусь - только с Россией.
Как известно, сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой Беларусь присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы, но совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность участия страны в агрессии против Украины или Польши.