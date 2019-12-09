?Беларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава Генштаба

Условием проведения маневров является то, что Беларусь и РоSSия должны быть союзниками.

Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно формата военных учений.

Об этом он сообщил изданию "Наша Нiва".

При этом Белоконев подчеркнул, что в НАТО "должны осознавать, что Беларусь является союзником РоSSии".

" Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это РоSSия", - заявил глава Генштаба Беларуси, отвечая на вопрос, почему Сербия проводит учения и с Россией , и с НАТО, а Беларусь - только с Россией .

Как известно, сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой Беларусь присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы, но совместные учения белорусской армии и НАТО еще не проводились.