Глава Минэнерго и директор "Нафтогаза" могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина, - замглавы ОП

"Относительно делегации, есть вопросы по газу".

Глава Минэнерго и директор "Нафтогаза" могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина, - замглавы ОП
Фото: president.gov.ua

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут учавствовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - рассказал Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Напомним, помощник президента РФ Владислав Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече". В сентябре он также участвовал во встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава ГенштабаБеларусь ведет переговоры о совместных учениям с НАТО, - глава Генштаба
Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече"Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече"
Якутский шаман снова отправился в Москву "изгонять" ПутинаЯкутский шаман снова отправился в Москву "изгонять" Путина
Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБЖитель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ
В Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и ЛукашенкоВ Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и Лукашенко
Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменамиГончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами
Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФУкраина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ
В Совете Европы признали угрозу независимости судей из-за реформы ЗеленскогоВ Совете Европы признали угрозу независимости судей из-за реформы Зеленского
Из Минздрава увольняется ещё десяток людей - сотрудники директората вместе с гендиректором Ириной ЛитовченкоИз Минздрава увольняется ещё десяток людей - сотрудники директората вместе с гендиректором Ириной Литовченко
В РоSSии отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с ДонбассомВ РоSSии отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
Последние новости
Подгружаем последние новости