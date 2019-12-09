В субботу на Донбассе погиб боец 72-й бригады имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный

Военнослужащему было 28 лет.

?В субботу на Донбассе погиб боец 72-й бригады имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный
Фото: facebook.com/72.brigade.best

В субботу, 7 декабря, в ходе обстрела на Донбассе погиб военнослужащий бригады имени Черных Запорожцев младший сержант Дмитрий Темный.

Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБр в фейсбуке.

"Вследствие вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в печали! Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Дмитрию было 28 лет.

Напомним, в субботу, 7 декабря, боевики "ДНР" передали Украине тело погибшего неделю назад сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

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