В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве

СБУ задержала на систематическом взяточничестве начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

За различные суммы «вознаграждения» чиновник гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Чиновник являлся руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе. Для реализации этой схемы он также привлекал своих подчиненных и пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника возле рабочего места после получения очередной взятки.

Ему уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Начало производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ из госучреждений, воинских частей и коммунальных предприятий Житомирской области.