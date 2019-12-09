В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве

Чиновник содействовал в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин.

В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве
Фото: СБУ

СБУ задержала на систематическом взяточничестве начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За различные суммы «вознаграждения» чиновник гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Чиновник являлся руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе. Для реализации этой схемы он также привлекал своих подчиненных и пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника возле рабочего места после получения очередной взятки.

Ему уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Начало производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ из госучреждений, воинских частей и коммунальных предприятий Житомирской области.

Незаконное программное обеспечение было замечено на более 50-ти компьютерах. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.

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