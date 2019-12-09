Обмен пленными может состояться до конца этого года, - СМИ РФ

Один из источников также сообщал, что тема обмена включена в повестку дня "нормандского саммита".

Обмен пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" между Украиной и РФ может произойти уже до конца этого года, ближе к католическому Рождеству (25 декабря). Об этом сообщает роSSийское агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснакова.

Кроме того, ранее один из источников агентства сообщал, что вопрос об обмене пленными входит в повестку "нормандского" саммита, который пройдет сегодня в Париже. "Участники саммита обсудят условия реализации всеобъемлющего бессрочного прекращения огня, а также дадут сигнал к скорейшему обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта по схеме "всех установленных на всех установленных", - отметил источник.

В свою очередь, Чеснаков заявил, что "сегодняшняя встреча может стать холодным душем для Зеленского, потому что ни РоSSия, ни Германия и Франция не могут отказать от тех трактовок минских соглашений, что лежат на столе, иначе это будет потеря лица".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после саммита "нормандской четверки". РоSSийская сторона подтвердила эту информацию.

Кроме того, президент Зеленский перед саммитом проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.