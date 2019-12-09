Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече"

Помощник Путина в сентябре также участвовал во встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки".

Сурков вошел в состав делегации РоSSии на
Владислав Сурков
Фото: nnm.ru

В состав делегации РоSSии, которая отправилась в Париж для участия в саммите "нормандской четверки", вошел помощник президента Владислав Сурков.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в начале сентября Сурков принимал участие во встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки".

В конце октября Сурков позитивно отзывался о начале разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе в районе города Золотое.

В мае 2018 года Сурков оказался среди участников встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

РоSSийское издание РИА Новости сообщает, что в делегацию РФ также вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров.

Напомним, Сурков работает помощником Путина с сентября 2013 года. В прошлом году он был переназначен на эту должность. В росСМИ появлялась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.

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