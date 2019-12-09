Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки"

Лидеры Украины, Франции, Германии и РоSSии начнут переговоры во второй половине дня.

Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки"
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным после саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники передает "Европейская правда".

Встреча "четверки" должна начаться около 17:00 по киевскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников.

Напомним, что перед саммитом Зеленский проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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