Порошенко: никаких уступок Путину быть не может

Экс-президент выступил на Всеукраинском вече в центре Киева.

Порошенко: никаких уступок Путину быть не может
Фото: Макс Требухов

Никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Путину быть не может. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил во время выступления на Всеукраинском вече в центре Киева.

«Мы все собрались здесь для того, чтобы голос с киевского вече был услышан в Париже. Был услышан Ангелой Меркель - надежным другом Украины, с которой я встречался две недели назад на съезде Европейской народной партии в Загребе. Где мы получили четкую позицию Германии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Петр Порошенко поблагодарил Канцлера Германии за последовательную поддержку Украины в борьбе с роSSийской агрессией.

«Мы за то, чтобы с нами был народ Франции. И это сообщение Эмманюэлю Макрону, президенту Французской Республики. Нельзя идти на любые уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли», - отметил Петр Порошенко.

«Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это очень важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать», - предостерег Петр Порошенко.

«Помните, как нам говорили, что война удлиняется только потому, что кто-то на ней зарабатывает, а не потому, что к нам вторгся Путин? Мы должны продолжать доказывать миру: ответственность за войну лежит на Кремле и лично на Путине. И мы не дадим им это «заговорить», - отметил Петр Порошенко.

«Нам говорили: «Закончить войну очень просто, нужно просто перестать стрелять». Почти 8 месяцев прошло, и наконец прошло отрезвление, что центр войны - в РоSSии», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Мир для нас - это когда роSSийские войска уйдут с нашей земли. Когда роSSийские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться - это только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан », - убежден Петр Порошенко.

Он напомнил слова Президента Европейской народной партии, бывшего Президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: «Если вы сдадите Украину - вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы».

Предупредительные акции накануне переговоров в нормандском формате происходят по всей Украине и во многих городах мира. По оценкам организаторов, в Киеве на Майдане Независимости в акции приняли участие двадцать тысяч человек.

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