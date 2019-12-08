Перед саммитом в Париже религиозные деятели вместе благословят Украину

Мероприятие начнется в 9:00 9 декабря в помещении Украинского дома на Крещатике.

Перед саммитом в Париже религиозные деятели вместе благословят Украину
Фото: Политека

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций проведет мероприятие "Благословение Украины" перед саммитом в "нормандском формате" с целью установления справедливого мира на украинской земле.

Как сообщает пресс-служба совета, мероприятие начнется в 9:00 в понедельник, 9 декабря, в помещении Украинского дома на Крещатике.

В нем примут участие главы и представители церквей и религиозных организаций, а также члены Душпастырского совета при Министерстве обороны Украины.

Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РоSSии в "нормандском формате" состоится 9 декабря.

4 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, главной темой которой стало обсуждение вопроса мирного урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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