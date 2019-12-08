В Париже провели митинг в поддержку Украины

Активисты призвали Зеленского не идти на компромиссы с врагом.

Украинцы, проживающее во Франции, провели митинги в Париже, на котором призвали президента Владимира Зеленского не идти на компромиссы с врагом, а мировую общественность – поддерживать Украину на переговорах. Об этом сообщает "Укринформ".

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции.

"Участники мероприятия прошлись шествием от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Активисты держали государственные флаги Украины и Франции, флаг УПА и баннер "РоSSия - это государство-террорист", - говорится в сообщении.

Митингующие также призвали мировых лидеров поддержать вывод роSSийских войск и наемников с территории Украины, деоккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, восстановление Украиной полного контроля над украинско-роSSийской границей, возвращение вынужденных переселенцев домой и начало восстановления инфраструктуры на Донбассе.

Участники акции выступили против выборов на оккупированных территориях и переговоров с лидерами террористических организаций.

Активисты напомнили, что война РоSSии против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого повлияют на будущее континента.

Напомним, нормандская встреча состоится в Париже 9 декабря.