На Майдане прошло вече "Красные линии"

"Мы здесь потому, что боимся слабости президента".

Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве прошло вече "Красные линии", созванное проевропейскими оппозиционными силами, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от чрезмерных компромиссов на саммите "нормандской четверки".

Как сообщает корреспондент LB.ua, на сцену вышли народные депутаты Андрей Парубий, Инна Совсун, Ахтем Чийгоз и бывший нардеп Андрей Ильенко.

"Путин не хочет мира, он хочет порабощения. И пример Беларуси пускай будет хорошим предостережением для тех представителей нынешней украинской власти, кто хочет поставок дешевого роSSийского газа, кто очень хочет посмотреть в глаза Путину и подставить ему спину. Не мира хочет Путин, Путин хочет уничтожения украинской независимости. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы очертить "красные линии" для переговорщиков в Париже. Мы должны показать, что любой план и сценарий Путина в Украине не пройдет, что мы его не допустим. Потому что Украина поднимется и встанет, если будет угроза для государства", - заявил Парубий.

Фото: Макс Требухов

"Мы здесь потому, что понимает подлость врага. Мы здесь потому, что боимся слабости президента. Мы здесь потому, чтобы показать врагу, что он имеет дело не с одним президентом, он имеет дело со всем украинским народом", - сказала в свою очередь Совсун.

Фото: Макс Требухов

"Красные линии" украинской оппозиции выглядят следующим образом:

никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;

никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу;

никаких политический действий, в том числе выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации. Это касается вывода роSSийских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей;

никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине;

никакого прекращения международных судебных процессов против РоSSии.

Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.