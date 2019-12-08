Президент Литвы призвал РоSSию к выполнению минских договоренностей
Науседа выразил поддержку Украине накануне нормандского саммита.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в поддержку Украины накануне нормандской встречи.
Науседа заявил, что Литва продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и призывает Кремль к выполнению минских договоренностей.
"Приближается нормандский саммит. Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем РоSSию выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями", - написал президент Литвы в своем твиттере.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины.
Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.