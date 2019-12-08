КНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрыть

Демонтаж ракетного полигона в Сохэ начали после встречи Трампа и Кима в 2018 году.

КНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрыть
Фото: rodong.rep.kp

Пхеньян в воскресенье сообщил о проведении на космодроме Сохэ "очень важного испытания", что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Испытания прошли в субботу днем, об их результате доложили в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР.

Северокорейское агентство ЦТАК отмечает, что результаты теста окажут "важное влияние на изменение стратегической позиции [Северной Кореи] в ближайшем будущем".

О каких испытаниях идет речь, в сообщении не сказано.

АР пишет, что спутниковые изображения говорят в пользу версии, что Северная Корея, возможно, готовится возобновить испытания двигателей, используемых для приведения в действие спутниковых пусковых установок на площадке космодрома.

Сообщения об испытании поступили после того, как представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.

Напомним, в июле 2018 года КНДР начала демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Об этом шаге на пути к денуклеаризации договорились во время исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. На саммите подписали совместный документ, обязывающий КНДР к "полной денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности.



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