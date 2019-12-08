Евросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФ

Договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.

Евросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФ
Фото: Estonian Foreign Ministry

Евросоюз поддерживает новую программу сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ посол счел своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС", - заявил Маасикас.

Напомним, 7 декабря Украина и МВФ договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.

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