Евросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФ

Евросоюз поддерживает новую программу сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter .

Подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ посол счел своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС .

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС ", - заявил Маасикас.