Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ

Мужчине осталось сидеть меньше трех месяцев.

Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Жовтневый суд Харькова 2 декабря вынес приговор жителю Харьковской области Евгению Эпенеру, который весной 2018 года пытался похитить гражданина РоSSии с целью вывоза его с территории Украины в РФ.

Об этом говорится в судебном реестре.

Заказ на похищение поступил из РоSSии от лиц, связанных с Федеральной службой безопасности. Один - бывший сотрудник правоохранительных органов РоSSии, помогающий ФСБ, другой (он известен только по имени) - действующий сотрудник УФСБ по Воронежской области.

ТСН в 2018 году сообщал, что их целью было похищение бывшего полковника ФСБ РоSSии, который рассказал тайных террористических операциях ФСБ в немецком фильме "Холодная война Путина". Его опознали как бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области Петра Самарского.

Исполнителю похищения пообещали 25 тысяч долларов. Для выполнения работы он нанял представителей местного криминалитета, один из которых сдал его сотрудникам правоохранительных органов. Они инсценировали похищение, и 12 мая 2018 года передача денег за выполнение работы была задокументирована.

Еще через два дня подозреваемый был задержан.

Через полтора года суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.15, ч.2 ст.146 (покушение на похищение человека), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.15, ч.1 ст.111 (покушение на государственную измену).

Срок заключения в виде 1 года и 9 месяцев отсчитывается с 14 мая 2018 года, то есть обвиняемому осталось сидеть меньше трех месяцев.

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