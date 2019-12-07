ЦТС: Лещенко станет членом набсовета "Укрзализныци"

Государство планирует поменять двух представителей в набсовете УЗ.

ЦТС: Лещенко станет членом набсовета
Фото: Макс Левин

Бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко станет членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом пишет профильное издание ЦТС со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры.

Сергей Лещенко и Олег Журавлев (юрист, советник министра Владислава Криклия) будут представлять государство в набсовете и заменят Даниэля Билака и Константина Марьевича.

Подведение итогов конкурса комитетом по отбору руководителей госпредприятий состоялось 6 декабря. Часть членов Комитета по отбору, по информации источника, подписала протокол о результатах конкурса с примечаниями.

Сейчас в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Напомним, что бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем при новой власти стал заместителем генерального директора "Укроборонпрома", а Светлана Залищук - советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

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