Лукашенко и фюрер РФ провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве"

Президент Беларуси заявил, что не просит ничего, "только равные условия".

Лукашенко и Путин провели пятичасовые переговоры о
Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РоSSии Владимир Путин в субботу провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры об интеграции в рамках так называемого "союзного государства".

Как сообщает "Интерфакс", первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, потом во время обеда - в формате тет-а-тет.

Дальше переговоры продолжились вместе с главами правительств РоSSии и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.

Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от РоSSии равных условий.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать [сейчас - $127], нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия [в РоSSии] должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений", - цитирует Лукашенко издание "БелТА".

По словам министра экономики РоSSии Максима Орешкина, Лукашенко и Путин договорились встретиться до конца года еще раз - 20 декабря.

Напомним, что накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской РоSSии.

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