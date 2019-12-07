Порошенко предостерег от газовых переговоров на нормандском саммите

Экс-президент назвал газ кнутом для Украины.

?Порошенко предостерег от газовых переговоров на нормандском саммите
Фото: Михаил Палинчак

Бывший президент Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от газовых переговоров на нормандском саммите в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", - сказал Порошенко.

Он считает, что попытка обменять безопасность и независимость на газ обречет Украину на поражение.

Порошенко напомнил, что в 1996 году из-за газовых долгов руководство Украины согласилось на продление базирования ЧФ РФ в Крыму еще на 25 лет.

Порошенко также напомнил о "харьковских соглашениях". "Что было их природой? Газ. Мы имели очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир РоSSия обвиняла, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов за газ, для скидки были подписаны эти позорные предательские "харьковские соглашения", - отметил он.

Пятый президент Украины сказал, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" - осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

"В конце концов, даже с экономической точки зрения сегодня мы имеем все основания говорить о том, что мы имеем юридическую позицию для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", - отметил Порошенко.

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