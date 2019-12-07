Порошенко: вече на Майдане собирается в поддержку Украины, а не в знак протеста

"Чтобы РоSSия, Франция, Германия услышали – мы за "красные линии" не выйдем".

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что вече на Майдане Независимости в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста.

Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

"Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы РоSSия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что отсутствие результатов по итогам переговоров в нормандском формате не будет катастрофой. "Ничего страшного. Возвращайтесь в Украине, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство", - подчеркнул он.

Идею построить стену на линии разграничения Порошенко оценил критически.

"Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против РоSSии, ведь это Украина отказалась. Мой совет - стройте стену на границе с РоSSийской Федерацией. Она вам понадобится, по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ ", - подчеркнул он.

"Германия и Франция готовы защитить Украину, но только в условиях, когда Украина сама будет готова себя защитить. Так как это происходило в течение пяти лет", - добавил Порошенко.

Напомним, три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря.