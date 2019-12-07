В Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и Лукашенко

В субботу в Сочи запланирована встреча двух президентов.

В Киеве прошла акция в поддержку белорусского народа в борьбе против интеграции с Россией . Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

"Несколько десятков активистов с белорусскими флагами собрались на Майдане. Оттуда они прошли к посольству Беларуси", - сообщил корреспондент.

Под посольством участники акции сожгли роSSийский флаг, портреты Путина и Лукашенко.

Организаторами акции являются Движение солидарности "Разам" и Добровольческое движение ОУН.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Акции против интеграции Беларуси с Россией также проходят сегодня в Минске. Участники митинга образовали живую цепь.

В субботу, 7 декабря, в Сочи запланирована встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в конце ноября Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Позже Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже - братской РоSSии".