Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"

Сценарий предполагает четыре основных вопроса.

Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"
Фото: https://www.president.gov.ua/

На закрытом заседании СНБО утвердили основной сценарий развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате". Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на трансляцию 5 канала.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал Данилов.

По его словам, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал он.

Секретарь СНБО уточнил, что согласно утвержденному сценарию: Украина хочет вернуть пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса, прекратить огонь на Донбассе и возвратить контроль над границей.

По его словам, только после этого будет рассматриваться вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом Данилов подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сообщил Данилов.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и РФ.

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