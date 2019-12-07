Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия

Боец ВСУ получил ранения сетчатки глаза.

Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Фото: Макс Левин

На Донбассе украинский военнослужащий пострадал от лазерного оружия, которое применили оккупанты. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны.

"По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них - в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны роSSийско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз военного - макулярный ожог лазером сетчатки глаза.

Применение лазерного оружия оккупантами на Донбассе зафиксировали не впервые. В феврале этого года в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты.

В марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. Поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за роSSийско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Отметим, в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.

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